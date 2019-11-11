Олег Соколов доставлен в Октябрьский районный суд Петербурга

Олег Соколов доставлен в Октябрьский районный суд Петербурга
Соколов сознался в содеянном. Фото: Baltphoto/ Александра Лучинкина

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга начал рассмотрение дела доцента СПбГУ Олега Соколова, подозревающегося в убийстве свой аспирантки Анастасии Ещенко.

Сегодня, 11 ноября, преподавателя исторического факультета СПбГУ доставили в здание суда для избрания меры пресечения. Слушание по делу об убийстве проходит в закрытом режиме, однако перед зданием суда собралась толпа людей.

Напоминаем, историка Олега Соколова вытащили из Мойки утром в субботу, 9 ноября. В его рюкзаке обнаружили женские руки. Выяснилось, что ученый застрелил 24-летнюю девушку из мелкокалиберного ружья, а затем решил избавиться от трупа. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем потерял равновесие и упал в воду, где его заметили сотрудники правоохранительных органов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тело Анастасии Ещенко нашли в Екатерингофке.

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