Российская фанера в Париже

«Свеза» представила свою продукцию на международной строительной выставке BATIMAT, которая проходила в Париже с 4 по 8 ноября. Выставка BATIMAT проводится с 1959 года и считается крупнейшим событием мировой строительной индустрии. Здесь демонстрируются технологические новики, применяемые для постройки зданий любого назначения – от фундамента, стен, крыши и окон до коммуникаций, освещения и отделки.

На стенде «Свезы» посетители выставки могли познакомиться как с информацией о компании, так и с образцами ее продукции. Здесь были представлены в первую очередь продукты для строительного сегмента: ламинированная фанера и DECK 350. На выставке был презентован новый продукт компании – DECK 2.0, а также интерьерная продуктовая линейка – SVEZA UV. «Для нашей компании участие в таких выставках как BATIMAT – уникальная возможность представить наши новинки существующим клиентам и найти новых партнеров. Мы экспортируем продукцию более чем в 80 стран, а Западная Европе давно является для «Свезы» одним из ключевых рынков сбыта», — прокомментировала Евгения Давыдова, менеджер по продажам на экспортном рынке.

О компании «Свеза» «Свеза» − российская компания, мировой лидер на рынке березовой фанеры. Продукция «Свеза» завоевала доверие потребителей в 80 странах мира на пяти континентах. Она используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, создании экологичной мебели и стильных интерьеров. «Свеза» выпускает 1,4 млн м3 высококачественной продукции ежегодно, включая фанеру и древесно-стружечные плиты. «Свеза» работает в России с 1997 г.