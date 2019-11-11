Из-за отравления сотрудников «Ленты» возбудили уголовное дело

В Петербурге возбудили уголовное дело после отравления сотрудников офиса ООО «Лента». Работников массово поразила острая кишечная инфекция.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

Согласно материалам дела, неустановленные руководители ООО «Лента» допустили нарушение санитарно-эпидемиологических норм. В результате с 3 по 5 ноября 92 сотрудника слегли с болезнью.

Всего, по данным Управления Роспотребнадзора по Петербургу, инфекция выявлена у 155 сотрудников. У части из них установлен диагноз — дизентерия Зонне.

«Дизентерия Зонне передается от человека к человеку. У шести сотрудников пищеблока был обнаружен вирус-возбудитель дизентерии», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Приморский районный суд Петербурга приостановил деятельность столовой в ООО «Лента» до 10 декабря 2019 года.