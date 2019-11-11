Суд на 37 суток прикрыл столовую «Ленты» после отравления сотрудников

Приморский районный суд Петербурга приостановил деятельность столовой в ООО «Лента». Причиной этого стало массовой отравление сотрудников.

Столовая в центральном офисе «Ленты» на улице Савушкина, 112 закрыта на 37 суток — до 10 декабря 2019 года. Постановление вынесено 11 ноября, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что столовая нарушила санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

Напомним, 155 сотрудников офиса «Ленты» слегли с острой кишечной инфекцией. По данным на 8 ноября, 36 из них продолжают лечение в больнице. Точный диагноз удалось установить у 32 заболевших, у большей части из них — дизентерия.

Причины отравления выясняет Управление Роспотребнадзора по Петербургу. По факту произошедшего проверку также организовала прокуратура.