Прокуратура проверяет массовое отравление сотрудников «Ленты»

Прокуратура Петербурга проводит проверку по факту массового отравления сотрудников центрального офиса «Ленты». Количество заболевших, по данным торговой сети, превысило 100 человек.

«Проверка началась, как только появилась информация в СМИ. Результатов пока нет, проверка еще идет», — сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре.

Причины отравления выясняет Управление Роспотребнадзора по Петербургу. Пробы продукции и смывы проходят лабораторные исследования. Результаты их пока не получены, рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным компании «Лента», с жалобами на симптомы инфекционного заболевания обратились более 100 человек. Количество госпитализированных на данный момент превышает 30 человек. Инцидент локализован в центральном офисе на Савушкина, 112 и не затрагивает магазины «Лента».

Торговая сеть выдвигала теорию о том, что причиной отравления могла стать курица. Однако проверка не подтвердила эту версию. Птица, поставляемая ООО «Серволюкс Восток», источником заражения не является, уточнили в «Ленте».