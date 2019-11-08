Прокуратура проверяет массовое отравление сотрудников «Ленты»

Прокуратура проверяет массовое отравление сотрудников &#171;Ленты&#187;
Гипермаркет "Лента". Фото: lenta.com

Прокуратура Петербурга проводит проверку по факту массового отравления сотрудников центрального офиса «Ленты». Количество заболевших, по данным торговой сети, превысило 100 человек.

«Проверка началась, как только появилась информация в СМИ. Результатов пока нет, проверка еще идет», — сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре.

Причины отравления выясняет Управление Роспотребнадзора по Петербургу. Пробы продукции и смывы проходят лабораторные исследования. Результаты их пока не получены, рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным компании «Лента», с жалобами на симптомы инфекционного заболевания обратились более 100 человек. Количество госпитализированных на данный момент превышает 30 человек. Инцидент локализован в центральном офисе на Савушкина, 112 и не затрагивает магазины «Лента».

Торговая сеть выдвигала теорию о том, что причиной отравления могла стать курица. Однако проверка не подтвердила эту версию. Птица, поставляемая ООО «Серволюкс Восток», источником заражения не является, уточнили в «Ленте».

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