Тихонова призывает митрополита Варсонофия не строить храм в Южно-Приморском парке

Депутат Законодательного собрания Надежда Тихонова предлагает митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию отказаться от строительства третьего храма в Южно-Приморском парке.

Парламентарий направила на имя митрополита приглашение на открытое межведомственное совещание, посвященное предполагаемому строительству храма на улице Доблести.

С просьбой вмешаться к депутату обратились местные жители. Информация о строительстве третьей церкви в Южно-Приморском парке появилась весной 2019 года. Официальных подтверждений этому нет, однако участок в парке все еще огорожен забором, сообщает пресс-служба фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании Петербурга.

Церковь заверяет, что на арендованной приходом территории планируется благоустройство. Но местные жители уверены: парк находится под угрозой застройки.

«Считаю, что единственный конструктивный вариант в сложившейся ситуации – отдать приходу уже построенные, пусть и незаконно, здания, но строго пресечь все попытки дальнейшей застройки парка», — отметила Тихонова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что активисты организовали сбор подписей против строительства храма в Южно-Приморском парке.