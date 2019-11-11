На пересечении Луначарского и Культуры сбили велосипедиста

На пересечении Луначарского и Культуры сбили велосипедиста
Видеокадры с места произошедшего. Фото:k.com/spb_today

В Петербурге сбили автомобилиста на пересечении Культуры и Луначарского. О случившемся сообщили очевидцы.

«Педали нужно крутить в безопасном месте, например, в парке», — проккоментировали ситуацию в сообществе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург».

К месту происшествия прибыла реанимация. Информация о состоянии водителя неизвестна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что На Московском шоссе в Петербурге водитель иномарки избил водителя машины скорой помощи. По сообщениям свидетелей, водитель протаранил служебную машину и попытался скрыться в тупике.

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