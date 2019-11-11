WhatsApp начал блокировку подозрительных пользователей

Пока что представители мессенджера никак не объяснили, что из себя представляют такие профили.

Об этом стало известно сегодня, 11 ноября. Теперь WhatsApp имеет право блокировать пользователей, которые, по мнению администрации, состоят в подозрительных группах. Профили отправляют в пожизненный бан и это решение мессенджера нельзя никак обжаловать. При этом не совсем понятно, какие чаты можно назвать странными, так что люди, пользующиеся WhatsApp не до конца понимают, как избежать рисков. Остается надеется, что вскоре появятся разъяснения.

Напоминаем, что создатели приложения вводят новые правила. Сейчас они активно борются со спамом, экстремизмом и фейковой информацией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российским учителям запретили общаться в WhatsApp. Департамент образования администрации Самары направил в муниципальные школы письмо с рекомендацией отказаться от иностранных мессенджеров.