Эксперты назвали смертельную дозу водки для россиян

Многие граждане могут выпить за праздники или выходные литр водки, что недопустимо.

Об этом стало известно сегодня, 11 ноября. Обо всем рассказала заведующая отделением профилактики факторов риска центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина, передает Rambler News Service. Эксперт отметила, что в стране существует проблема «экстремальной формы опьянения», когда человек за раз выпивает почти что смертельную дозу алкоголя. Так, для россиянина почти норма выпить литр водки, а ведь эта доза является опасной для организма и может стать причиной летального исхода. При этом с каждым годом все больше граждан отказываются от алкоголя и употребляют его в умеренных количествах и по большим праздникам.

Тем не менее, на душу населения в России приходится 11,1 литра алкоголя в год. Это все еще один из самых высоких показателей в мире.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США начали продажу водки, которую гонят из воды и воздуха.