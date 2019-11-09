В США начали продажу водки, которую гонят из воды и воздуха

В США начали продажу водки, которую гонят из воды и воздуха
Продажу эко-водки запустили в Америке. Фото: pixabay

Ученые разработали технологию изготовления чистейшей водки только из воды и воздуха. Американская компания Air запустила продажи эко-продукта.

Со слов разработчиков, напиток в течении своего жизненного цикла поглощает из воздуха столько углекислого газа, сколько 8 взрослых деревьев. Единственным побочным продуктом водки является кислород.

Как сообщает CNBC, аппаратура, производящая напиток, действует с использованием возобновляемой солнечной энергии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о подорожании водки. Ее минимальная цена может вырасти до 230 рублей. Соответствующее заявление сделали в Минфине. Изменение цен может коснуться и других алкогольных напитков.

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