В США начали продажу водки, которую гонят из воды и воздуха

Ученые разработали технологию изготовления чистейшей водки только из воды и воздуха. Американская компания Air запустила продажи эко-продукта.

Со слов разработчиков, напиток в течении своего жизненного цикла поглощает из воздуха столько углекислого газа, сколько 8 взрослых деревьев. Единственным побочным продуктом водки является кислород.

Как сообщает CNBC, аппаратура, производящая напиток, действует с использованием возобновляемой солнечной энергии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о подорожании водки. Ее минимальная цена может вырасти до 230 рублей. Соответствующее заявление сделали в Минфине. Изменение цен может коснуться и других алкогольных напитков.