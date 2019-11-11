России нужно 200 млрд рублей в год, чтобы спасти бедных граждан

Если каждому человеку выделять по 10 тысяч рублей, люди начнут жить лучше.

Об этом стало известно сегодня, 11 ноября. Своим мнением поделился глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС. Он считает, что для снижения процента бедных людей в России достаточно в год выделять им 200 миллиардов рублей – это по 10 тысяч рублей на человека. Этого, уверен Кудрин, достаточно, чтобы снизить количество нуждающихся почти вдвое.

Глава Счетной палаты отметил, что из бюджета страны 11 триллионов рублей тратят на социальную поддержку, так что 200 миллиардов – не такая уж большая сумма. Также Кудрин убежден, что выплачиваемые сейчас 200-300 рублей не помогают, зато неплохо тратят средства государства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стала известна главная причина бедности большинства людей. Финансист считает, что капитализм и глобальная экономика не работают в интересах большинства людей.