Стала известна главная причина бедности большинства людей

Стала известна главная причина бедности большинства людей
Фото: pixabay.com

Финансист считает, что капитализм и глобальная экономика не работают в интересах большинства людей.

Об этом стало известно сегодня, 7 ноября. Обо всем рассказал основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио. Он убежден, что деньги бесплатны для богатых, а вот для остальных слоев населения они почти недоступны. Это увеличивает разрыв между людьми. Спасти ситуацию сможет адекватное финансирование, чтобы незащищенные слои населения не расплачивались за ошибки инвесторов и могли рассчитывать на положенные им выплаты и льготы.

Также Далио во время своего другого выступления отметил, что богатые люди чаще всего покидают некомфортные для них города и страны в места, где получше. Нужно, чтобы люди оставались на родине и помогали ей развиваться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители России назвали субъективную границу бедности. Согласно мнению россиян, семью можно считать бедной, если один член в среднем зарабатывает не более 12,5 тысяч рублей.

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Стала известна главная причина бедности большинства людей
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