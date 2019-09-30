Жители России назвали субъективную границу бедности

Исследование показало, что среднедушевой доход россиянина в августе составляет 16,8 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Исследование показало, что среднедушевой доход россиянина в августе составляет 16,8 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Согласно мнению россиян, семью можно считать бедной, если один член в среднем зарабатывает не более 12,5 тысяч рублей.

Результаты исследования «Левада-центра» показали, что субъективная граница бедности превышает установленный правительством прожиточный минимум превышает всего на 11,6%, сообщает РБК. Отметим, что во втором квартале этого года МРОТ составил 11,2 тысячи рублей. Согласно исследованию, 40% опрошенных имеют зарплату ниже субъективной границы бедности.

Для комфортной жизни средний доход одного члена семьи должен составлять порядка 38 тысяч рублей, считают респонденты.

Исследование показало, что среднедушевой доход россиянина в августе составляет 16,8 тысяч рублей. Этот показатель в 2,3 раза меньше дохода, который в представлении россиян «нормален». Всего 7% опрошенных получают зарплату в 38 тысяч рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября.