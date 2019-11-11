Друг убитой студентки СПбГУ рассказал о ее отношениях с преподавателем

Олега Соколова, в которого была влюблена погибшая, обвиняется в страшном преступлении.

Друг 24-летней Анастасии Ещенко заявил, что был наслышан о ее романе с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым. Она, по словам парня, влюбилась в преподавателя еще на третьем курсе. Девушка с восторгом смотрела на мужчину, а также «бегала за ним с горящими глазами». Ближе к выпуску из бакалавриата Анастасия уже состояла в отношениях с Соколовым.

«Они скрывали свою любовь, хотя все догадывались. Но в целом для окружающих она выглядела вполне жизнерадостной и счастливой. Соколов её даже возил в Париж»,

— цитирует слова друга убитой «Комсомольская правда».

Напоминаем, что, по предварительным данным, девушка погибла от рук возлюбленного 7 числа. Олег Соколов мог убить Анастасию во время ссоры. Затем он расчленил тело и попытался утопить останки в Мойке, но был пойман.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подозреваемого в убийстве доцента Соколова арестовали до января.