Супруга Тарасова оконфузилась, цитируя жену Гитлера

Девушка решила поддержать супруга, но сделала только хуже – подписчики теперь смеются над ней.

Футболист Дмитрий Тарасов выложил очередной пост в Instagram-аккаунте, на котором вся семья в сборе. Судя по всему, он вместе с супругой Анастасией Костенко отправился на отдых для восстановления. Игрок отметил, что ему нужно время, чтобы стартовать». Тарасов поблагодарил всех, кто верит в него, а также тех, кто нет – такие люди для футболиста самый настоящий стимул становится лучше.

Среди комментариев нашелся и принадлежащий Анастасии Костенко.

«Даже если весь мир будет против тебя, я буду тихо стоять за твоей спиной… И молча подавать патроны»,

— написала девушка.

Фразу приписывают жене Адольфа Гитлера – Еве Браун. Люди возмутились, что Костенко пишет такое. Некоторые отметили, что актов насилия от девушки не ожидали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что футболист Тарасов извинился за слова о домашнем насилии.