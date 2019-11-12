Дети назвали Дзюбу дураком на тренировке сборной России

Один из детей, присутствующих на открытой тренировке сборной России по футболу в Сочи, назвал нападающего национальной команды и петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу дураком после того, как форвард не подошел к трибуне с болельщиками.

«Дзюба, сюда иди, дурак», — выкрикнул ребёнок, когда нападающий прошел мимо трибун во время тренировки.

В соцсетях появилось видео с инцидентом.

По окончании тренировки футболист подошёл к трибуне и раздал автографы, сообщает News.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий «Зенита» признан наиболее эффективным игроком октября. На счету форварда четыре забитых мяча и три результативных передачи. Лучшего игрока определяют по голосованию, которое проводится среди фанатов футбола, а также экспертов Российской премьер-лиги (РПЛ) и телеканала «Матч ТВ».