СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки

СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки
Олег Соколов. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки. Для помощи в расследовании в Петербург направлены опытные криминалисты.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Сейчас следователи допрашивают окружение Соколова и родителей убитой девушки. Назначены необходимые экспертизы. Меры направлены на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве бывшей студентки. По слухам, историк и девушка состояли в отношениях. Мужчина был задержан утром 9 ноября на набережной реки Мойки. Он упал в воду и получил переохлаждение. Из реки Соколова достали с рюкзаком, в нем лежали отрезанные женские руки и травматический пистолет.

Октябрьский районный суд принял решение о заключении Олега Соколова под стражу до 8 января 2020 года. Историк также будет уволен из университета.

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