В России предложили сократить срок использования шипованных шин

Специалисты «Автодор» предлагают сократить срок эксплуатации шипованных шин. За нарушение могут ввести административные штрафы.

Исследование «Автодор» показало, что 90% ущерба российские дороги получают в зимний период. Наиболее уязвимы трассы с разрешенной скоростью более 70 км/ч.

Чтобы уменьшить износ дорожного покрытия, специалисты предлагают ввести ограничения на эксплуатацию шипованной резины, пишет RT. В Центральном регионе России срок использования не должен превышать 188 дней, считают специалисты. Сейчас ездить на шипованных шинах разрешено 273 дня — с сентября по май.

Для других регионов срок эксплуатацию предлагают определить индивидуально с учетом климатических условий.

Наказывать нарушителей, по мнению «Автодора», необходимо штрафом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что максимальную скорость в центре Петербурга могут ограничить до 50 и 30 км/ч.