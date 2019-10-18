Скорость в центре Петербурга могут ограничить до 30-50 км/ч

Скорость в центре Петербурга могут ограничить до 30-50 км/ч
Скорость движения в центре Петербурга могут ограничить. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В центральных районах Петербурга максимальную скорость могут ограничить до 50 и 30 км/ч. Инициатива предусмотрена в Комплексной схеме организации дорожного движения (КСОДД) до 2033 года.

Комплексная схема была разработана московской ООО «Строй инвест проект» по заказу комитета по развитию транспортной инфраструктуру (КРТИ). Принять её планируется до конца 2019 года, пишет АБН.

Одна из наиболее кардинальных мер — снижение максимальной скорости в центре Петербурга. В Центральном, Петроградском, Василеостровском и Адмиралтейском районах предлагают ввести ограничение в 50 км/ч. Действовать оно будет до Обводного канала, на Васильевском — до ЗСД. Исключение составят некоторые набережные Невы.

На отдельных участках скорость могут снизить до 30 км/ч. Ввести ограничение планируют в Центральном и Адмиралтейском районах до Фонтанки, а также на Крестовском и Каменном островах.

КСОДД нацелена на уменьшение доли перегруженных дорог, снижение смертности на дорогах и количества мест концентрации ДТП. На реализацию из бюджета Петербурга предлагают выделить 270 млрд рублей. Еще 6,5 млрд будут привлечены из других источников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на ЗСД начали работать камеры, фиксирующие превышение скорости.

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