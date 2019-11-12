«Подорожник» начнет действовать в Мурино

Теперь оплатить проезд с помощью "Подорожника" можно на восьми маршрутах, связывающих город с областью. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Теперь оплатить проезд с помощью "Подорожника" можно на восьми маршрутах, связывающих город с областью. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Ленобласть расширила действие единого электронного билета «Подорожник» на автобусы в городе Мурино и поселке Новогорелово в Ломоносовском районе.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, с 12 ноября работа «подорожника» организована на маршрутах №885 (Мурино — станция метро «Парнас» и №К-650б (Новогорелово — станция метро «Проспект Ветеранов»). Организацией занимались региональное управление по транспорту и компания «Питеравто».

Теперь оплатить проезд с помощью «Подорожника» можно на восьми маршрутах, связывающих город с областью. В прошлом месяце действие проездного билета расширили также на автобусные маршруты до Соснового Бора, деревни Иннолово и поселка Новоселье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Петербургском метрополитене» показали новый дизайн «Подорожника».