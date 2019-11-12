Финны обвинили музыкантов с Урала в плагиате гимна России

Финны обвинили музыкантов с Урала в плагиате гимна России
Гимн России не является интеллектуальной собственностью.. Фото: pixabay

Музыканты из Финляндии обвинили екатеринбургскую группу «Солнцеворот» в краже российского гимна из-за использования его в своей песне.

Как сообщает «Ura.ru», в том году музыканты из Екатеринбурга опубликовали на Youtube гимн России в своем исполнении. Однако, не так давно финские музыканты пожаловались на группу из-за того, что они якобы нарушили авторские права. Финны посчитали, что их музыка похожа на финскую песню «Гимн любви».

По мнению юристов, претензии со стороны финских артистов не обоснованны, поскольку гимн России не является интеллектуальной собственностью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Филиппа Киркорова признали невиновным в деле о плагиате. В суд на короля российской поп-музыки подал композитор Дидье Маруани. Иностранец обвинил Филиппа Киркорова и музыканта Олега Попова в плагиате.

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Финны обвинили музыкантов с Урала в плагиате гимна России