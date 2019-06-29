Киркорова признали невиновным в деле о плагиате

Певца в нарушении авторских прав обвинил французский композитор Дидье Маруани.

Об этом стало известно 28 июня. Обо всем рассказывает ТАСС, ссылаясь на собственные источники.

В суд на короля российской поп-музыки подал композитор Дидье Маруани. Иностранец обвинил Филиппа Киркорова и музыканта Олега Попова в плагиате. В качестве компенсации он требовал денежную сумму в размере 272 миллионов рублей. Он посчитал, что в песне «Жестокая любовь» использован фрагмент песни Symphonic Space Dream. Действия Киркорова Маруана расценил как нарушение закона. Тем не менее, в суде не нашли признаков плагиата.

Напоминаем, что это не первый подобный случай, связанный с творчеством певца и композитором. До этого иностранец уже обращался в суд, требуя выплатить 75 миллионов рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Киркоров выложил видео с жесткой посадкой в Домодедово. Певец рассказал подробности своего полета из Варны в Москву.