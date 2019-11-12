Сезон зимней подкормки птиц открыли в Петербурге

Подкормка требуется для того, чтобы пернатые не замерзли. Фото: pixabay

Подкормка требуется для того, чтобы пернатые не замерзли. Фото: pixabay

В России 12 ноября отмечается Синичкин день, после которого в стране открывается сезон подкормки птиц, оставшихся зимовать в наших краях. Сегодня в Петербурге стартовала экологическая акция «Покормите птиц».

Как сообщили в Комитете по природопользованию, зимой очень важно подкармливать диких птиц ради сохранения их видового разнообразия. Также подкормка требуется для того, чтобы пернатые не замерзли.

Менее приспособленных к жизни в городе птиц зачастую вытесняют голуби и вороны. Речь идет от синицах, щеглах, сойках, снегирях, свиристелях и других пернатых. Для их поддержки зимой необходимо всего лишь повесить кормушку на улице и периодически наполнять ее кормом.

В комитете отметили, что в Петербурге есть 15 особо охраняемых природных территорий, где зимуют птицы, и именно там и рекомендуется их кормить, чтобы у птиц не развилась зависимость от человека.

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