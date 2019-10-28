Орнитологи заметили в Ленобласти редкую северную птицу

В Ленобласти обнаружили сероголовую гаичку. Птицу видели в последний раз десять лет назад.

Запечатлеть редкую в наших краях птицу смогли специалисты Ладожской орнитологической станции. Как сообщили в группе «Ладожская орнитологическая станция» социальной сети «ВКонтакте», орнитологам удалось понаблюдать за птицей и подержать ее в руках.

«На первом фото как игрушечка», — написала подписчица сообщества.

Редкий северный гость встречается в более северных краях, чем область. Она обитает на севере Скандинавии, южном побережье Белого моря, на Кольском полуострове, а также в северной тайге и лесотундре.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что жители Колпино обнаружили раненного вальдшнепа. Птица сидела в подъезде одного из домов.