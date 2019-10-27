Жители Колпино нашли в подъезде раненного вальдшнепа

Жители Колпинского района Петербурга обнаружили птицу семейства бекасовых. Со слов очевидцев, раненый пернатый сидел в подъезде.

«Болят крыло и лапка», — написал автор записи в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Запись появилась в социальной сети «ВКонтакте» сегодня, 27 октября. Жители отметили, что не могут отпустить птицу на волю, так как она ранена. А также добавили, что оказались в такой ситуации впервые и не знают, как поступить.

В комментариях пользователи рассказали, куда можно обратиться, чтобы крылатому оказали необходимую помощь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о затоплении жилого дома. Все произошло в Калининском районе.