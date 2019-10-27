На Богословской затопило несколько этажей многоквартирного дома

Жильцы пишут, что случился прорыв трубы.

Об этом стало известно сегодня, 27 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что коммунальная авария случилась в Калининском районе в доме 4 корпус 1 на Богословской.

«Затопило несколько этажей. Прорвало трубу с крыши»,

— говорится в посте.

Очевидцы также отмечают, что спецслужбы отказались приезжать из-за выходного дня. Людям приходится спасать ситуацию своими силами – в коридорах стоят тазы и лежат тряпки.

«Есть аварийная, нет у них выходных дней»,

— советуют один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сейф с золотом нашли на месте прорыва дамб в Красноярском крае. После вскрытия сейфа были обнаружены девять колб с неповрежденными пломбами- предположительно — с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки.