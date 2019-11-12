В Петербурге для дочери Боярского купили три элитные квартиры

В Петербурге для дочери Боярского купили три элитные квартиры
Дом Демидовых. Фото: Google.Maps

В Петербурге на торгах с молотка ушли три квартиры, расположенные в историческом особняке «Дом Демидовых» на улице Белинского. Жилье обошлось покупателю почти в 80 млн рублей.

Как сообщили на сайте Электронной торговой площадки Российского аукционного дома, квартиры были куплены Русланом Третьяковым в интересах Елизаветы Боярской. Об этом говорится в документах торгов.

Так, две квартиры на пятом этаже дома были проданы за 61,6 млн рублей. Они объединены в одну и их общая площадь составляет 277 «квадратов». Вторым лотом стала квартира на четвертом этаже за 17,78 млн рублей, ее площадь составляет почти 155 «квадратов».

Сам дом — пятиэтажный особняк, более известный в Петербурге как «Дом Демидовых». Он был построен в середине XVIII века в стиле петровского барокко. В 1980 году он был снесен, а в 2005 году его воссоздали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в особняке Кушелева-Безбородко продают три отреставрированные квартиры.

аукцион дом демидовых елизавета боярская квартира новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Руссофт» подпишет соглашение с китайской ассоциацией на ПМИФ
В Петербурге для дочери Боярского купили три элитные квартиры
Петербург готовится к зиме: продолжается уборка дорог и улиц
MANGO OFFICE позвонит по объявлению
Сезон зимней подкормки птиц открыли в Петербурге
Односельчане убитой аспирантки СПбГУ собирают деньги для её семьи
Таджика, пристававшего к 11-летней девочке в лифте в Мурино, посадили под стражу
Финны обвинили музыкантов с Урала в плагиате гимна России