В Петербурге для дочери Боярского купили три элитные квартиры

В Петербурге на торгах с молотка ушли три квартиры, расположенные в историческом особняке «Дом Демидовых» на улице Белинского. Жилье обошлось покупателю почти в 80 млн рублей.

Как сообщили на сайте Электронной торговой площадки Российского аукционного дома, квартиры были куплены Русланом Третьяковым в интересах Елизаветы Боярской. Об этом говорится в документах торгов.

Так, две квартиры на пятом этаже дома были проданы за 61,6 млн рублей. Они объединены в одну и их общая площадь составляет 277 «квадратов». Вторым лотом стала квартира на четвертом этаже за 17,78 млн рублей, ее площадь составляет почти 155 «квадратов».

Сам дом — пятиэтажный особняк, более известный в Петербурге как «Дом Демидовых». Он был построен в середине XVIII века в стиле петровского барокко. В 1980 году он был снесен, а в 2005 году его воссоздали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в особняке Кушелева-Безбородко продают три отреставрированные квартиры.