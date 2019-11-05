В особняке Кушелева-Безбородко продают три отреставрированные квартиры

В особняке Кушелева-Безбородко продают три отреставрированные квартиры
Отреставрированные квартиры. Фото: instagram.com/maax_sf

На продажу в Петербурге выставили три квартиры в особняке Кушелева-Безбородко на набережной Кутузова. Дореволюционные интерьеры квартир не так давно были отреставрированы.

На лоты обратил внимание блогер Максим Косьмин. В Instagram он поделился снимками отреставрированных интерьеров — со статуями, лепниной, резным декором, расписными потолками, каминами и арочными проходами.

«Уникальные интерьеры XIX века восстанавливали семь лет: теперь они — часть трёх исторических квартир, которые сейчас находятся в продаже. И по уровню интерьеров аналогов им среди жилья просто не существует», — отметил блогер.

Особняк построен в XVIII веке. В разное время его владельцами были семья Кушелевых-Безбородко, Александра Шереметева, князь Михаила Волоконского и купец Александр Елисеев. В советское время большие залы в особняке разделили перегородками и превартили в коммунальные квартиры и конторы. Сейчас исторические интерьеры восстановлены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выставили на продажу особняк Мясникова.

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