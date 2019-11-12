Издатель газеты Смольного приобрел фотоаппарат за 759 тыс. рублей

Издатель газеты Смольного приобрел фотоаппарат за 759 тыс. рублей
ОАО "Петроцентр" приобрело комплект фототехники на 759 тысяч рублей. Фото: pixabay

ОАО «Петроцентр», владельцем которого является Смольный, приобрело комплект фототехники на 759 тысяч рублей.

Как сообщает АБН, ссылаясь на отчет о закупке фототехники ОАО «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр», в комплект вошли фотоаппарат Sony Alpha A7 III, несколько объективов, аккумуляторы, система для записи звука, фотовспышки и осветитель.

Контактным лицом в документе указана Латонина А.С., предположительно, являющаяся бывшим сотрудником городского Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. В то время председателем этого ведомства являлся Сергей Серезлеев, позже отправленный в отставку.

АБН подсчитало затраты контракта и пришло к выводу, что «Петроцентр» мог сэкономить более 150 тысяч рублей, приобретя комплект за 583 тысячи рублей.

Добавим, что «Петроцентр» является собственностью города и является издателем газеты «Петербургский дневник», а также сайта spbdnevnik.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что издатель газеты Смольного ОАО «Петроцентр» потерял миллионы выручки.

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