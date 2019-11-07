Издатель газеты Смольного ОАО «Петроцентр» потерял миллионы выручки

Издатель официальной газеты Смольного ОАО «Петроцентр» показал падение выручки по итогам года. При этом управленческие расходы компании выросли почти в два раза.

Ежегодно ОАО «Петроцентр» получает более ста миллионов рублей на издание газеты «Петербургский дневник» и одноименного сайта. Согласно данным kartoteka.ru, по итогам 2018 года компания получила чистую прибыль 28,395 млн рублей. Убыток компании в 2017 году составил 429 тыс. рублей, сообщает АБН.

Несмотря на чистую прибыль, выручка компании продолжается снижаться. В 2018 году она составила 49,868 млн рублей, в 2017 — 64,331 млн. Управленческие расходы при этом увеличились почти в два раза — с 9,4 млн до 17,7 млн рублей.

Падение выручки сопровождалось увеличением бюджетных поступлений. На издание газеты «Петербургский дневник» и сайта spbdnevnik.ru из городской казны в 2017 году предоставили субсидию 145 млн рублей. В 2018 году размер её, по данным комитета по печати и взаимодействию со СМИ, увеличился до 153,12 млн.

Как отмечает АБН, это говорит о том, что руководство ОАО «Петроцентр» не смогло организовать эффективную работу по увеличению поступления внебюджетных средств. В 2016 году компанию возглавила Людмила Яковлева. (В то время комитет по печати возглавлял Сергей Серезлеев, уволенный на фоне заявлений Контрольно-счетной палаты о нарушениях в ведомстве. Материалы проверки КСП были направлены в правоохранительные органы).

Председатель комитета по печати и по совместительству член Совета директоров ОАО «Петроцентр» Владимир Рябовол снижение выручки объясняет падением спроса на услуги по размещению рекламы в печатных СМИ и стагнацией рынка в целом.

Увеличить субсидии, по его словам, пришлось для приобретения программного обеспечения и продвижения электронного СМИ «Петроцентра».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в среднем за сутки сайт газеты «Петербургский дневник» посещает около 80 тыс. человек.