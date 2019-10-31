СМИ рассказали, сколько стоит «Петербургский дневник»

Как выяснилось, правительственное издание публикует не так уж много статей о деятельности городских властей.

Новостной портал «Петербургский дневник», который финансируется правительством Северной столицы, позиционирует себя как проект «о жизни современного Санкт-Петербурга» и «важных городских проектах, реализуемых властью».

«Мойка78» исследовала, как реализуются субсидированные изданию средства. Оказалось, что, в среднем, за день в «Петербургском дневнике» появляется лишь около 16 публикаций, посвященных деятельности городских властей. Отметим, что в день на портале выходит примерно 142 новости.

Также стало известно, что в 2019 году компания-издатель «Петроцентр», курируемая вице-губернатором Любовью Совершаевой, получила финансирование в размере 259 млн рублей на развитие «Петербургского дневника». После простых расчетов становится ясно, что каждая публикация о городской жизни в издании стоит тысячу рублей. А вот каждая новость о деятельности правительства Петербурга обходится в разы дороже — 5 тысяч рублей, при том, что в частных изданиях стоимость публикации будет около 300 рублей.

Кроме того, популярность издания не коррелирует с расходами на его содержание. В среднем, за сутки сайт газеты посещают лишь 80 тысяч человек.

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