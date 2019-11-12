Петербургских туристов довезут до достопримечательностей города на электросудах

В Северной столице специалисты по транспортной системе обсудили необходимость организации доставки круизных туристов из пассажирского порта города «Морской фасад» к достопримечательностям на речном транспорте, в том числе с использованием электросудов.

По словам гендиректора Дирекции Кирилла Полякова, для увеличения турпотока необходимо обеспечить людям комфортное передвижение. Он добавил, что речь идет в том числе о развитии альтернативных видов транспорта.

Задачу о переводе речного транспорта на экотип поддержал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Как сообщили в пресс-службе Дирекции по развитию транспортной системы города, теперь необходимо разработать меры господдержки для стимулирования операторов использовать такой флот, а также для перевозчиков, приобретающих суда на электродвигателе.

За 2018 год на водных экскурсионно-прогулочных маршрутах было перевезено порядка 3 млн пассажиров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что туристы стали чаще посещать Петербург на автобусах. Речь идет о путешественниках из Финляндии и Прибалтики.