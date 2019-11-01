Туристы из Финляндии и Прибалтики стали чаще посещать Петербург на автобусах

За октябрь 2019 года добираться до Северной столицы на автобусах предпочли на 13% больше иностранных туристов, чем в октябре прошлого года.

Безусловно, это результат успешного введения режима электронных виз. По данным автобусного перевозчика Lux Express, транспортом компании воспользовались 13,6 тысяч туристов из Финляндии и стран Прибалтики, больше всего среди них эстонцев.

Интересно, что в пятерке самых активных путешественников не только граждане Эстонии, Финляндии, Латвии и Литвы, но и жители Германии. Так, число туристов-финнов увеличилось на треть, литовцев, приехавших в Петербург стало на 27% больше.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с момента введения режима электронных виз, 1 октября, по 29 октября Санкт-Петербург посетили 14 тысяч иностранных туристов.