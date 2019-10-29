По электронным визам Петербург посетили более 14 тысяч туристов

Более 26 тысяч заявок на получение электронной визы зарегистрировано на данный момент. Фото: https://pixabay.com

Более 26 тысяч заявок на получение электронной визы зарегистрировано на данный момент. Фото: https://pixabay.com

С 1 октября, когда режим электронных виз вступил в силу, Санкт-Петербург таким образом посетили более 14 тысяч туристов.

С первого дня октября на территории России вступил в силу закон о введении электронных виз. На сегодняшний день зарегистрировано 26 тысяч заявок на получение электронной визы. Четырнадцать тысяч иностранных путешественников уже успели воспользоваться нововведением для путешествия в Северную столицу.

О впечатляющем количестве туристов сегодня, 29 октября рассказал начальник отдела туристической инфраструктуры комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Алексей Фисяк в рамках форума «Открытый Крым», пишет РИА Новости.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что туристов из Финляндии не пустили в Россию из-за ошибки при заполнении электронной визы.