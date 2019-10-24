Финских туристов не пустили в Россию из-за ошибки в электронной визе

Финских туристов не пустили в Россию из-за ошибки в электронной визе
Финские буквы Ä, Ö и Å из своего имени необходимо заменять на буквы латинского алфавита. Фото: pixabay

Туристы из Финляндии не смогли попасть в Россию из-за неправильного заполнения электронной визы. Чаще всего владельцы электронных виз допускают ошибки в записи своих имен.

Как сообщает служба новостей Yle, самая распространенная ошибка при заполнении виз заключается в том, что туристы пишут свое имя в несоответствующей требованиям форме.

В частности, в заявлении на получении визы граждане забывают заменять финские буквы Ä, Ö и Å из своего имени на буквы латинского алфавита. К примеру, имя Päivi Pöllänen нужно записать как Paeivi Poellaenen.

Издание напоминает, что финские пограничники не проверяют правильность заполнения визы — по финскому закону, они не могут запретить гражданину Финляндии покинуть страну.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аэропорт Пулково принял пассажиров, прибывших в Петербург по электронным визам.

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Финских туристов не пустили в Россию из-за ошибки в электронной визе
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