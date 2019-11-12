Мать доцента Соколова настаивает: убитая частенько «закатывала скандалы»

Родители подозреваемого в страшном преступлении переживают, что никогда больше не увидят своего сына.

Об этом стало известно сегодня, 12 ноября. Обо всем сообщает Пятый канал, журналистам которого удалось пообщаться с родителями убитой 24-летней аспирантки Анастасии. Они заявили, что узнали о задержании Олега Соколова от знакомых, которые прочитали новость в СМИ. Мать обвиняемого уверяет, что студентка имела взбалмошный характер и часто «закатывала скандалы» из-за ревности к детям. Соколов обращался за советами к семье, но лучше не становилось. То же говорит и сам подозреваемый в убийстве – он уверяет, что Анастасия порой вела себя чудовищно.

Родственники Соколова не верят, что им удастся увидеть его живым, но очень надеются на встречу. Также мать рассказала, почему сын начал увлекаться Наполеоном – оказывается, на него в детстве повлиял друг семьи, любивший историю и известного императора.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки.