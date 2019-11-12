Ленинградец подал в суд на обругавшего его рабочего

Мужчина наносил разметку на переходе, когда случился конфликт с пешеходом.

Об этом стало известно сегодня, 12 ноября. Обо всем сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области. Житель Бокситогорского района отметил, что машина дорожников, которые наносили разметку на переходе, заняла всю «зебру» – из-за этого горожанам было не перейти через дорогу. Критику мужчина воспринял остро: он ругался и показывал неприличные жесты. Оскорбившийся пешеход отправился в суд и выиграл дело – теперь рабочий должен ему тысячу рублей за оскорбление чести и достоинства.

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