«Зенит» интересуется полузащитником «Палмейраса»

Футболист Густаво Скарпа может присоединиться к петербургскому клубу.

Об этом стало известно 12 ноября. Обо всем сообщают различные СМИ, ссылаясь на собственные источники. Пока сложно сказать, насколько слухи правдивы – их никак не комментируют представители клубов. На данный момент говорится, что «Зенит» хочет подписать полузащитника «Палмейраса» Густаво Скарпа. 25-летним игроком также интересуются «Спортинг» и турецкий клуб. По предварительным данным, трансфер может состояться уже зимой.

Напоминаем, что в нынешней команде полузащитник находится всего лишь год. За это время он принял участие в 33 матчах, в рамках которых забил 10 мячей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» обыграл «Арсенал» благодаря голу Азмуна. На 63-й минуте матча иранский форвард воспользовался прострелом защитника Караваева.