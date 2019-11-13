Резник призвал ЗакС добиваться отставки руководства СПбГУ после громкого убийства аспирантки

На заседании Законодательного Собрания Петербурга обсудили дело уб убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ. Тему поднял депутат петербургского ЗакСа Максим Резник.

Он отметил, что направил запрос вице-премьеру Татьяне Голиковой и попросил её подумать о смене руководства СПбГУ.

«Нельзя не реагировать на происходящее. Еще полтора года назад я обращался к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, потому что знал, что в Университет бессмысленно писать. Я имел опыт переписки и давно выступаю за отставку нынешнего ректора — переехать должен не Университет, а Кропачев. Наша задача — добиться этого», — заявил парламентарий.

Накануне суд арестовал доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Несмотря на то, что на заседании Соколов плакал и призывал его арестовать, его адвокаты просили суд о домашнем аресте для доцента. В итоге его отправили под стражу на два месяца, до 8 января.

Напомним, 9 ноября 63-летнего доцента СПбГУ выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Полиция считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.