Атлантический циклон принес потепление в Петербург

Осенние холода, которых ожидали петербуржцы после снежного начала месяца, внезапно сменились рекордным потеплением.

На выходных температура воздуха составила 8 градусов выше ноля и ближайшие несколько дней тепло не покинет город. Сегодня, 13 ноября, по данным ведущего специалиста метеоцентра «Фобос» Михаила Леуса, в Северной столице ветрено и небо плотно затянуто облаками.

Несмотря на предрекаемую метеорологом вероятность выпадения осадков в некоторых районах Петербурга, это не повлияет на плюсовую температуру. Аналогичный прогноз высказывает Леус на своей странице в Facebook относительно погоды в Ленинградской области.

Скорость юго-восточного ветра составит около 5-10 м/с.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 10 ноября объявлен теплейшим днем за всю историю наблюдений в Санкт-Петербурге.