Накануне дня призывника Макаров напомнил об «отрицателях Отечества»

По мнению Макарова, сейчас вновь актуальны слова императора Александра III о том, что у России лишь два союзника: её армия и флот. Фото: Baltphoto

По мнению Макарова, сейчас вновь актуальны слова императора Александра III о том, что у России лишь два союзника: её армия и флот. Фото: Baltphoto

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров напомнил, что люди, избегающие военной службы, «отрицатели своего Отечества».

Свое мнение Макаров выразил в рамках брифинга с представителями СМИ, состоявшемся в среду, 13 ноября. Его слова приурочены к всероссийскому дню призывника, который отмечается в России 15 ноября. По мнению парламентария, окружающие должны проявлять уважение к военным, поскольку они «говорят от имени государства».

Люди, посвятившие себя военной службе, имеют полное право представлять государство и говорить от его имени, отметил Макаров. Однако этого нельзя сказать о тех, кто прячется от призыва, подчеркнул спикер ЗакСа, назвав уклонистов «отрицателями Отечества».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что, по мнению Вячеслава Макарова, выборы в Петербурге прошли без серьезных нарушений.