В Кремле отреагировали на предложение сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему 31 декабря должен остаться рабочим днем.

По мнению замглавы Администрации президента, предложение о том, чтобы сделать последний день года выходным днем, нецелесообразно и обсуждать здесь нечего. Как отметил Песков, власти заблаговременно предупредили жителей страны, что 31 декабря останется рабочим днем.

Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что выходные дни каждый год распределяются по-разному, поэтому длительность каникул меняется от зимы к зиме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дмитрий Песков рассказал журналистам, возможно ли оштрафовать Владимира Путина. По мнению пресс-секретаря, президент обладает определенным иммунитетом, однако более точно на этот вопрос должны отвечать компетентные органы.