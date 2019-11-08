Песков рассказал, можно ли оштрафовать президента

Песков рассказал, можно ли оштрафовать президента
Дмитрий Песков. Фото: http://kremlin.ru

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, можно ли оштрафовать лидера страны.

По мнению замглавы Администрации президента, теоретически, на этот вопрос лучше ответят представители судебных органов, которые более подробно занимаются юридической разработкой подобных вопросов. Однако, отметил Песков, глава государства все же обладает некоторым иммунитетом.

Такой вопрос пресс-секретарь задали в связи со штрафом, который выписали в США президенту Дональду Трампу. Иск был подан штатом Нью-Йорк против благотворительных организаций Трампа, которые отправили вырученные средства предвыборному штабу президента. Полиция штата сочла это нарушением закона.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что, по мнению Пескова, сокращение населения России вызвано Великой Отечественной войной и кризисом 1990-х годов.

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