Песков прокомментировал данные о сокращении населения России

Песков прокомментировал данные о сокращении населения России
Как утверждает Песков, две демографические "ямы" сейчас совпали, что и стало причиной просевших показателей. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле уведомлены о негативной демографической тенденции, сложившейся в стране.

Напомним, что сегодня, 7 ноября, Счетная палата предоставила пессимистичные данные, по которым, из-за роста смертей и снижения рождаемости, в России падают демографические показатели. На вопросы журналистов об этой ситуации, Песков ответил, что среди реализуемых национальных проектов есть и те, которые посвящены улучшению демографии.

Заместитель руководителя Администрации президента России также уточнил, что в Кремле об этой тенденции хорошо знали и раньше. По мнению Пескова, негативные демографические показатели объясняются «ямой», вызванной сначала Великой Отечественной войной, а потом тяжелыми 1990-и годами, когда развалился Советский Союз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Песков отреагировал на слова президента России о возвращении пятилетнего обучения в университетах.

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