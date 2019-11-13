Предприниматель арендовал оранжерею в Петергофе по программе «Аренда памятника за 1 рубль»

Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга заключил с бизнесменом Максимом Павловым договор об аренде объекта культурного наследия за один рубль.

По результатам торгов, состоявшихся в среду, 13 ноября, новым арендатором исторически значимого места стал предприниматель Максим Павлов. Оранжерея на Собственном проспекте в Петергофе, которую теперь отреставрирует бизнесмен, является частью дворцово-паркового ансамбля «Собственная дача».

Под контролем КГИОП победитель конкурса должен в течение семи лет привести оранжерею в порядок. В это время каждый месяц арендатор будет выплачивать городу 16 тысяч рублей. По окончанию работ стороны перезаключат договор аренды сроком на 49 лет. За каждый квадратный метр Максим Павлов будет платить 1 рубль.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о разработке КГИОП 60 проектов реставрации исторических фасадов в Петербурге.