Предприниматель арендовал оранжерею в Петергофе по программе «Аренда памятника за 1 рубль»

Предприниматель арендовал оранжерею в Петергофе по программе «Аренда памятника за 1 рубль»
Оранжерея располагается в Петергофе по адресу Собственный проспект, 84а. Фото: Google View

Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга заключил с бизнесменом Максимом Павловым договор об аренде объекта культурного наследия за один рубль.

По результатам торгов, состоявшихся в среду, 13 ноября, новым арендатором исторически значимого места стал предприниматель Максим Павлов. Оранжерея на Собственном проспекте в Петергофе, которую теперь отреставрирует бизнесмен, является частью дворцово-паркового ансамбля «Собственная дача».

Под контролем КГИОП победитель конкурса должен в течение семи лет привести оранжерею в порядок. В это время каждый месяц арендатор будет выплачивать городу 16 тысяч рублей. По окончанию работ стороны перезаключат договор аренды сроком на 49 лет. За каждый квадратный метр Максим Павлов будет платить 1 рубль.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о разработке КГИОП 60 проектов реставрации исторических фасадов в Петербурге.

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