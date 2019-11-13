Петербург оказался в лидерах по тратам на нацпроекты

Петербург оказался в лидерах по тратам на нацпроекты
Стоимость реализации всех нацпроектов оценивается в 25,7 трлн руб. с 2019 по 2024 год. Фото: Pixabay

Российские регионы потратили на нацпроекты менее 70% годового плана.

Совокупные расходы российских регионов на национальные проекты на 1 ноября 2019 года превысили 731,3 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на данные Федерального казначейства и Минфина.

Больше всего регионы потратили на мероприятия в рамках нацпроектов «Демография» (217,7 млрд руб.) «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (144,3 млрд руб.), «Образование» (76,5 млрд руб.), «Жилье и городская среда» (66,1 млрд руб.), «Здравоохранение» (58 млрд руб.).

Среди лидеров по тратам на нацпроекты оказались Москва (82 млрд руб.), Московская область (60 млрд руб.) и Санкт-Петербург (40 млрд руб.).

Наименьшие расходы у Магаданской области (1 млрд руб.), ЕАО (0,8 млрд руб.) и Чукотского автономного округа (0,6 млрд руб.).

Власти неоднократно отмечали низкий уровень освоения средств, заложенных для нацпроектов. По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, система управления нацпроектами неэффективна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от российского правительства план по ускорению роста экономики. Поскольку, по мнению Медведева, нынешнего роста недостаточно.

нацпроекты
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