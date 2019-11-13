Упрдор: аварии на КАД имеют самый высокий процент летального исхода

Упрдор: аварии на КАД имеют самый высокий процент летального исхода
Останавливаться на трассе может быть крайне опасно. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» дали совет водителям, как обезопасить себя при поломке автомобиля на Кольцевой автодороге (КАД).

Начальник отдела безопасности Упрдора Владимир Ольшевский отметил, что за 2019 год в авариях на КАД погибли четыре человека. В 12% случаев именно остановка автомобилей является причиной столкновений на скоростной магистрали, подчеркнул Ольшевский.

Во избежание трагических инцидентов, как владельцам автомобилей, так и пассажирам, в случае поломки транспортного средства настоятельно рекомендуют прижаться к обочине КАД и выйти из салона, постаравшись покинуть проезжую часть.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о массовой аварии на КАД, которая спровоцировала масштабную пробку. ДТП с участием нескольких большегрузов и легковых авто заблокировало три полосы движения на магистрали.

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