Адвокат доцента не исключает мистику в деле об убийстве аспирантки СПбГУ

Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, считает, что его клиент мог оговорить себя. .

«Защита не исключает и версию самооговора, и иные версии, вплоть до мистических», — сказал адвокат Александр Почуев, сообщает РБК.

Он также отметил, что считает неправильным тот факт, что несмотря на то, что приговор Соколову еще не вынесен, «его уже публично линчевали».

Напомним, 63-летнего доцента СПбГУ подозревают в убийстве бывшей студентки. В понедельник суд арестовал его. Несмотря на то, что на заседании Соколов плакал и призывал его арестовать, его адвокаты просили суд о домашнем аресте для доцента. В итоге его отправили под стражу на два месяца, до 8 января.

9 ноября доцента СПбГУ выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Следствие считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем