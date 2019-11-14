На Невском мужчина разгуливал по проезжей части

Вечером среды, 13 ноября, в сети появилась видеозапись с мужчиной, который спокойно шагает по проезжей части на Невском проспекте.

«Культурный столица. Культурный люди», — прокомментировали пользователи сети в сообществе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург |Неизведанное».

На видеозаписи с места событий заметно, что мужчина идет между полос навстречу потоку автомобилей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в самом центре Петербурга, на Невском проспекте, иномарка влетела в столб. ДТП произошло прямо напротив Казанского собора.