На Невском мужчина разгуливал по проезжей части

На Невском мужчина разгуливал по проезжей части
Кадр из видеозаписи с места событий. Фото:spb_today_unpublished

Вечером среды, 13 ноября, в сети появилась видеозапись с мужчиной, который спокойно шагает по проезжей части на Невском проспекте.

«Культурный столица. Культурный люди», — прокомментировали пользователи сети в сообществе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург |Неизведанное».

На видеозаписи с места событий заметно, что мужчина идет между полос навстречу потоку автомобилей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в самом центре Петербурга, на Невском проспекте, иномарка влетела в столб. ДТП произошло прямо напротив Казанского собора.

дороги невский проспект спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Лужском районе загорелся загородный дом
Из Киришей пациента с инфарктом доставили в Петербург вертолетом
На Невском мужчина разгуливал по проезжей части
В Ленобласти загорелась квартира
Волочкова сидит на экстремальной диете и тает на глазах
Исхудавшая Волочкова проигнорировала звонок Пугачевой
Ученые уверены, что пожилые люди могут понимать собак
Хейтеры Селены Гомес выживают ее из Instagram