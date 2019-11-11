на Невском иномарка врезалась в столб

В самом центре Петербурга на Невском проспекте иномарка влетела в столб. ДТП произошло прямо напротив казанского собора.

«Он просто так запарковался», — комментируют пользователи сети в сообществе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы происшествия выложили фотографии с места аварии в сеть и сообщили, что водителя в Chevrolet не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельское районе на пересечении улицы Десантников и Ленинского проспекта произошла авария с участием маршрутки. Информация о пострадавших не поступала.